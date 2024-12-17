Миру грозит дефицит кофе? Почему подорожал этот продукт и что будет с ценами в Украине

На прошлой неделе цены на кофе на бирже в Нью-Йорке обновили исторический рекорд за почти 50 лет. Это произошло из-за усиления опасений относительно глобального дефицита поставок продукта из-за экологических факторов в Бразилии и Вьетнаме. При этом климатические изменения поставили на грань исчезновения самый популярный сорт кофе.

О последствиях подорожания и эффекте для рынка кофе в Украине и мире - читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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На Бразилию приходится 40% мирового рынка кофе. Эта страна производит как арабику, так и робусту. Тогда как Вьетнам, который занимает второе место по объемам кофейного экспорта, почти полностью специализируется на менее дорогом сорте кофе - робусте. В течение прошлого сезона Вьетнам покрыл 38% мирового производства этого сорта кофе.

Ценовой взлет из-за проблем у двух ключевых экспортеров сделал кофе одним из самых "горячих" товаров года. Рекордная стоимость кофе контрастирует с общими оптовыми ценами на продукты питания на мировых биржах, которые остаются ниже максимума, установленного в начале 2022 года после вторжения России в Украину. Со всем тем так называемые "мягкие товары", такие как кофе, какао и апельсиновый сок показывают в этом году лучшие результаты среди сырьевых товаров.

Цена кофе на мировых рынках бьет рекорды

Volcafe, одна из крупнейших трейдерских компаний кофейного зерна в мире снизила прогнозы по производству кофе сорта арабика (Coffea arabica) в Бразилии. Это произошло после анализа последствий длительной засухи в этой стране, сообщает Bloomberg.

Прогнозы Volcafe базируются на исследовании 1850 фермерских хозяйств в Бразилии, которые показали серьезное влияние засухи, длившейся с апреля по сентябрь этого года. Она истощила влагу в почве, вызвала опадение листьев, и даже те деревья, которые зацвели, не смогли сформировать плоды.

Согласно прогнозам, до конца текущего сезона, который начался 1 октября 2024 года и закончится 30 сентября 2025 года, Бразилия произведет лишь 34,4 миллиона мешков арабики (один мешок кофе весит 60 килограммов). Это на 11 миллионов мешков меньше, чем ожидалось в сентябре.

Для сравнения, по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в прошлом сезоне Бразилия произвела почти 45 миллионов мешков. Такая ситуация грозит вызвать глобальный дефицит кофе объемом 8,5 миллиона мешков в сезоне 2025-2026 годов. Это станет беспрецедентным пятым годом подряд, когда спрос будет превышать предложение.

Во вторник, 10 декабря, фьючерсы на арабику выросли на 4,7% и достигли 3,44 доллара за фунт (0,45 кг), или 7,58 долларов за килограмм. Это более чем на 80% выше прошлогодних цен. Они превысили исторический максимум 1977 года, когда рынок потрясли последствия морозов 1975 года, которые уничтожили кофейные деревья в Бразилии. Тогда цена составляла 7,50 долларов за килограмм, однако с учетом инфляции она все же была выше текущей.

Отметим, что фьючерсы - это финансовые контракты, обязывающие купить или продать определенное количество товара (в данном случае кофе) по фиксированной цене в определенный момент в будущем. Они являются важным инструментом стабилизации рынка, что позволяет прогнозировать цены, уменьшать риски и обеспечивать ликвидность в кофейной индустрии.

Спрос на арабику существенно вырос в начале 2024 года из-за того, что Вьетнам, крупнейший в мире производитель робусты (Coffea robusta), во время сезона роста кофе страдал от засухи, а в начале сбора урожая - от сильных дождей. В результате, по данным The Daily Mirror, цена на робусту в конце ноября достигла рекордных 5 694 долларов за метрическую тонну.

Серия неудачных урожаев в ведущих странах-производителях вызвала сокращение мировых запасов кофе за последние четыре года. Рост цен на кофе повышает расходы на обжарку и продажу, заставляя компании перекладывать эти расходы на потребителей. Отмечается, что многие продавцы по всему миру уже подняли цены и отменили скидки, чтобы сохранить рентабельность.

Как это повлияет на кофейный рынок Украины

Международный эксперт по кофе, чемпион Великобритании и финалист Чемпионата мира по приготовлению кофе в джезве Вадим Грановский в комментарии для РБК-Украина отметил, что украинский рынок обычно реагирует на "изменения правил" в мире в течение нескольких месяцев. Эксперт также отметил, что подорожание продукта постепенно охватит все сегменты отечественной кофейной индустрии - от необжаренного зерна до стоимости чашки кофе в каждой кофейне.

"В Украине есть несколько крупных импортеров зеленого кофейного зерна. Они сразу почувствуют рост цен, хотя до нового года и середины января есть вероятность сохранить привычные цены благодаря запасам. Сети кофеен, которые работают по фиксированным контрактам, смогут временно удерживать цены, но уже через один сезон (примерно полгода) изменения станут заметными для потребителей как в супермаркетах, так и в заведениях", - пояснил Грановский.

Совладелец Escobar Coffee Roasters Андрей Титов объясняет для РБК-Украина, что от момента роста цен на мировых рынках до их влияния на Украину пройдет от двух недель до двух месяцев. За это время будут использованы имеющиеся запасы кофе, которые, по словам эксперта, были немалыми, но их не спешили пополнять в ожидании снижения цен, чего так и не произошло.

"Обжарщики почувствуют подорожание уже с начала января, а к февралю цены для потребителей станут аномально высокими. Например, чашка эспрессо, которая сейчас стоит около 40-45 гривен, подорожает до 70 гривен. Латте или капучино, которые сейчас стоят 60 гривен, вырастут в цене до 100 гривен. В целом для конечного покупателя стоимость кофе вырастет на 80-100%", - подчеркивает он.

Титов прогнозирует, что высокие цены на кофе вероятно сохранятся до июля-августа следующего года. Частичное удешевление можно ожидать лишь после сбора урожая в Бразилии, который начнется в июне. Однако, по его мнению, это снижение будет незначительным - максимум на 20%.

В компании Leader Coffee, занимающейся оптовой торговлей кофе, добавили, что цена товара начала расти еще полгода назад. В частности, с весны до лета кофе подорожал на 15-20%, а к концу 2024 года стоимость продукта вырастет уже на 50%. В компании добавляют, что в течение следующего года кофе на украинском рынке может подорожать еще в половину.

Вадим Грановский говорит, что маленькие независимые кофейни, которые самостоятельно закупают зеленое кофейное зерно, будут стараться дольше других удерживать цены на том же уровне, чтобы не потерять клиентов и не оказаться в убытках. При этом немалое количество таких заведений, объясняет он, будет компенсировать сохранение старой цены качеством кофе, то есть они будут покупать более дешевое зерно, что скажется на вкусовых качествах напитка.

Также заведения будут уменьшать расходы путем автоматизации процессов и внедрения современного оборудования, которое потребляет меньше энергии и воды. В то же время, как отмечает Грановский, это может негативно сказаться на атмосфере и гостеприимстве, поскольку бариста, который ранее был мастером по приготовлению напитков, постепенно превратится в оператора кофейной машины.

Из каких стран в Украину завозят кофе

Украина преимущественно импортирует арабику из Бразилии и Колумбии, а робусту - из Вьетнама. Последнюю у нас обычно используют для производства растворимого кофе. Вадим Грановский отмечает, что ранее кофе в Украину также поставляла Никарагуа, но из-за того, что эта страна признала аннексию Крыма Россией в 2014 году, торговые отношения с этим центральноамериканским государством были прекращены.

"Украина, как и Япония, потребляет импортируемый кофе внутри страны, тогда как Италия и Германия импортируют зеленое кофейное зерно из Бразилии, Эфиопии или Колумбии, обжаривают его, а затем экспортируют под известными брендами. Такое потребление украинцев обусловлено как низкой покупательной способностью населения, так и традициями. Поэтому производители ориентируются на кошелек и вкусы наших потребителей. Кофе, которое заходит в Украину, должно быть дешевым и доступным для потребителя, особенно сейчас, во время войны, когда покупательная способность низкая", - утверждает международный эксперт по кофе.

Грановский объясняет, что за последние 10 лет мировая кофейная индустрия несколько раз сталкивалась с серьезными климатическими вызовами, такими как засухи и морозы, которые наносили значительный ущерб кофейным плантациям. Цены на кофе всегда были нестабильными, но после начала пандемии COVID-19 они закрепились на высоком уровне и больше не снижались.

Основной причиной этого стали логистические ограничения: закрытие портов и остановка контейнерных перевозок на некоторое время. Поскольку логистика играет важную роль в формировании цен на кофе, эти факторы существенно повлияли на рынок. Кроме традиционных вызовов, таких как погодные условия, сейчас добавились и другие проблемы. Например, во Вьетнаме наблюдается дефицит рабочей силы, что также усложняет ситуацию в отрасли.

Арабика оказалась на грани исчезновения

Арабика - самый популярный сорт кофе в мире. По информации IndexMundi, в 2023 году Бразилия производила более 85% мировой арабики. Эфиопия, которая считается родиной кофе, также является одним из лидеров по экспорту этого сорта. Однако из-за глобального потепления и нехватки воды для орошения, обе страны сталкиваются с проблемой сокращения площадей кофейных плантаций арабики. Вадим Грановский отмечает в комментарии для РБК-Украина, что сейчас арабика как биологическая культура находится на грани исчезновения.

"Арабика самоопыляется, и это создает проблему, ведь у нее очень узкий генетический резерв. Растение не успевает адаптироваться к сверхвысоким температурам. Повышение температуры всего на несколько градусов может привести к критическому уменьшению урожая. Арабика очень капризная: ей необходимы специфические климатические условия, оптимальные осадки, температура и высота, на которой она растет", - объясняет Грановский.

По прогнозам Volcafe, уже во втором квартале 2025 года запасы арабики могут сократиться до критического уровня, которые оцениваются в менее, чем пять месяцев мирового потребления. Это, вероятно, будет способствовать смещению спроса на робусту - менее дорогому, но более устойчивому сорту кофе. Такое перераспределение спроса, в свою очередь, поддержит высокие цены на робусту, поскольку этот сорт станет более востребованным как альтернатива арабике.

Грановский также отмечает, что генетическая структура робусты позволяет ей лучше адаптироваться к изменениям климата, но она уступает арабике по вкусовым характеристикам. Современное кофейное производство часто сводится к выращиванию монокультур, и для этого уже выделены огромные площади земли. Поэтому для выращивания любой монокультуры необходимо применять новейшие достижения сельского хозяйства, включая минеральные удобрения, пестициды и генномодифицированные семена.

"В ответ на климатические вызовы индустрия ищет альтернативы. В частности, появляются новые территории для выращивания кофе, как, например, Азорские острова во владении Португалии, где уже созданы коммерческие плантации. Также в фокусе альтернативные виды кофе, в частности стернофила, которая менее прихотлива к условиям выращивания, но не уступает арабике по вкусовым качествам", - добавляет он.

Кофе стенофила (Coffea stenophylla) - редкий вид кофейного растения с высокой жаростойкостью, естественно растет в Западной Африке, в частности в Кот-д'Ивуаре, Либерии и Сьерра-Леоне. Стенофила имеет уникальную генетическую структуру и способность приспосабливаться к климатическим изменениям. Однако ее низкая урожайность пока ограничивает коммерческую популярность по сравнению с арабикой и робустой. В то же время Вадим Грановский уверяет, что в условиях глобального потепления у стенофилы есть потенциал постепенно заменить арабику на мировых рынках.