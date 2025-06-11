Рисовый кризис в Японии: почему исчезает национальный продукт и какими будут последствия

Почему выросли цены на рис и какие от этого последствия

Последствия от роста риса в Японии почувствовали не только потребители, но и школы, которые вынуждены сокращать дни, когда на обед подают рисовые блюда. А рестораны и супермаркеты пересматривают ценники на меню.

Рост цен на рис повлиял на семейные бюджеты, ведь этот продукт является основой повседневного рациона японцев. В апреле базовая инфляция выросла до 3,5%, и повышение цены на рис стало одной из ее причин.

Причины дефицита - не только в жарком лете 2023 года, которое уничтожило посевы. Ситуацию усугубил рост туристического спроса после COVID-ограничений: рестораны начали активно скупать рис.

А в августе 2024-го правительство предупредило о возможном землетрясении, и люди бросились запасаться продуктами. Землетрясения не произошло, но полки с рисом опустели, а цены еще больше выросли.

Корни проблемы - в политике, тянущейся еще с 1970-х. Правительство тогда начало скупать излишки риса, чтобы сохранить стабильность цен и поддержать фермеров. В 2018-м эту политику официально отменили, но влияние государства осталось: оно предоставляет субсидии тем, кто придерживается установленных квот на производство.

Из-за этого большинство фермеров выращивают именно столько, сколько нужно согласно плану, - без запаса. В результате отрасль почти не имеет гибкости для реагирования на внезапные вызовы, например климат или всплески спроса.

Объемы выращивания риса регулируется государственной политикой (фото иллюстративное: Freepik)

Также Япония строго регулирует импорт риса, чтобы защитить местных производителей. Только 770 тысяч тонн в год ввозятся беспошлинно. Все больше - с тарифом, который иногда достигает 200%. Основные страны-экспортеры - США и Таиланд.

В 2024 году Япония произвела 7,34 млн тонн зерна (включая рис для животных, саке и т.д.), и этого недостаточно, чтобы покрыть все потребности населения и бизнеса.

Дефицит риса влияет даже на политику

С приближением июльских выборов рисовый кризис может серьезно ударить по рейтингам премьера Шигера Ишиби и правящей Либерально-демократической партии.

Рисовая индустрия политически влиятельная сила, особенно в тех регионах, где фермерские ассоциации являются главными электоральными игроками. Это, в частности, касается базы премьера Ишибы - округа Тоттори-Симане.

Поэтому глава правительства вынужден балансировать между интересами сельского электората, который хочет сохранения субсидий и защиты отрасли, и городскими избирателями, которые хотят доступных цен. И с приближением выборов этот баланс становится все сложнее.

Что будет с ценой в дальнейшем

В конце мая появились первые признаки стабилизации: цена на рис в супермаркетах снизилась более чем на 10 центов - впервые за полгода цена падала две недели подряд.

Но стоимость продуктов все еще остается высокой. Японцы ежедневно потребляют в среднем 140 граммов риса, поэтому повышение цены бьет по карману. Дорожают и блюда: магазины повышают цены на рисовые шарики (онигири), бенто, а суши-рестораны - на свои меню.

С 2023 года некоторые супермаркеты даже начали ограничивать количество риса в одни руки - не более одного пакета.

Стоимость основных продуктов в Японии выросла почти вдвое (скриншот)

Какие меры вводит правительство

Япония сохраняет стратегический резерв риса еще с 1995 года. Он составляет около 910 000 тонн - это более 13 миллиардов порций. В марте правительство продало часть запасов на аукционе, но большинство этого риса до полок супермаркетов не дошло.

Причины - сложная и многоуровневая цепь поставок. Рис проходит через фермеров, агентства сбора, оптовиков и только потом попадает в магазины. Это открывает возможности для спекуляций и задержек.

В конце мая уже разрешили прямую продажу 300 000 тонн резервного риса без аукциона по фиксированной цене. Магазины вроде Rakuten и Aeon мгновенно раскупили эти объемы, продавая рис вдвое дешевле средней рыночной цены. Все разошлось за несколько часов.

Почему не увеличат импорт

Япония начала импортировать небольшие партии риса из Южной Кореи - впервые с 1999 года. Но речь идет лишь о десятках тонн.

Расширение импорта из США активно обсуждали, но быстро отвергли из-за протеста фермеров и избирателей, выступающих за защиту местного производителя. Рис в Японии - не просто продукт, а символ национальной самобытности, который называют "священной зоной" в торговле.