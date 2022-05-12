Ризикують всім. Захисники Маріуполя намагаються атакувати окупантів

Російські військові продовжують блокувати виходи з системи підземних переходів "Азовсталь", схему розташування яких "здав" їм керівник зміни заводу. Попри це захисники Маріуполя не полишають спроб контратакувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Якби був спосіб їх засліпити або саджати - нашим було б набагато легше. І не лише в "Азовсталі". Ми всі у невідплатному боргу перед ними", - додав радник мера.

За словами Андрющенка, одна з найбільших проблем - дрони.

"Вчора ворог не прийняв спроби штурму по землі. Основна мета - блокування виходів з системи підземних переходів, на яки ворогу вказав зрадник. Не дивлячись на це, наші захисники Маріуполя роблять спроби контратак, ризикуючи всім", - розповів він.

Нагадаємо, російські окупанти оточили Маріуполь в перші дні широкомасштабної війни проти України. 1 травня почалася евакуація цивільних, які довгий час перебували в бомбосховищі на "Азовсталі".

Пізніше росіяни приступили до штурму заводу. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і залучив величезну кількість піхоти.

8 травня стало відомо, що з Маріуполя та "Азовсталі" вдалося евакуювати 173 осіб. Українські військові допомагали евакуації ціною свого життя.

При цьому, за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, на заводі ще залишалося понад 100 цивільних. Пізніше цивільні все ж таки залишили "Азовсталь".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом неможливо, тому врятувати наших військових, які знаходяться на території заводу, можна тільки дипломатичним шляхом.

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