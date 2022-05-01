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Ситуація дуже складна. В ООН заявили, що проводять евакуацію з "Азовсталі"

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Маріуполь, Неділя 01 травня 2022 17:26
Ситуація дуже складна. В ООН заявили, що проводять евакуацію з "Азовсталі" Фото: Евакуація з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Представник Організації Об'єднаних Націй із гуманітарних питань Савіано Абреу підтвердив проведення операції з евакуації мирних мешканців зі зруйнованого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста спільно проводять евакуацію людей із території заводу "Азовсталь". Операція також координується з офіційними особами України та РФ.

Абреу змалював ситуацію як "дуже складну" та відмовився розкривати подробиці евакуації. За даними ООН, орієнтовно 1000 цивільних ховається в укриттях під заводом.

Раніше окупанти вивезли з блокадного Маріуполя понад 50 осіб. Людей відправили до фільтраційного табору в Безіменному, що знаходиться під контролем військ РФ.

До слова, російська армія збільшила кількість живої сили під Ізюмом на Харківщині.

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Азовсталь ООН Маріуполь евакуація Війна Росії проти України
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