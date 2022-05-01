Ситуація дуже складна. В ООН заявили, що проводять евакуацію з "Азовсталі"

Представник Організації Об'єднаних Націй із гуманітарних питань Савіано Абреу підтвердив проведення операції з евакуації мирних мешканців зі зруйнованого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press .

ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста спільно проводять евакуацію людей із території заводу "Азовсталь". Операція також координується з офіційними особами України та РФ.

Абреу змалював ситуацію як "дуже складну" та відмовився розкривати подробиці евакуації. За даними ООН, орієнтовно 1000 цивільних ховається в укриттях під заводом.

Раніше окупанти вивезли з блокадного Маріуполя понад 50 осіб. Людей відправили до фільтраційного табору в Безіменному, що знаходиться під контролем військ РФ.