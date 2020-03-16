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З боку Росії йде спроба зірвати мінський процес, - Мережко

Новини » Політика     16.03.2020 - 08:31
З боку Росії йде спроба зірвати мінський процес, - Мережко
Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

У комітеті ВР заявили, що все, що відбувається, робиться або за наказом, або за згодою президента Росії

Голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що Росія намагається зірвати мінський процес і заяви президента РФ Володимира Путіна налаштовані критично до Мінська. Про це Мережко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи був досягнутий серйозний прогрес на нормандській зустрічі, який би зробив можливим наступний саміт в якійсь осяжній перспективі, Мережко відповів: "Якщо говорити про мою суб'єктивну думку, то раніше була відносна тиша на фронті, але в останні дні посилюється агресивна поведінка російських окупаційних військ".

Голова комітету зазначив, що ці війська перебувають під контролем Кремля. І все, що відбувається, робиться або за наказом, або за згодою президента Росії.

"Це в певному сенсі спроба зірвати мінський процес, і заяви Путіна також налаштовані критично до мінського процесу. Росія може вести себе відносно спокійно тільки під потужним тиском інших країн, США, Європи, під тиском санкцій. Якщо її залишити без цього, градус їх агресивності завжди підвищується", - заявив він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому Україна не може в односторонньому порядку вийти з Мінських домовленостей.

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