Чи є ризик нападу Білорусі: що кажуть експерти

Невдоволення всередині країни

Як пояснив виданню військовий експерт з Білорусі Ягор Лебядок, у всіх бригадах збройних сил РБ є солдати термінової служби і їхня загибель на чужій території викличе невдоволення всередині країни. Можна зробити зведені підрозділи із контрактників, але цього все одно недостатньо.

"Якщо говорити про самостійні дії ЗС Білорусі у наступі на Україну, то єдиний варіант дій, який відносно мінімальний за можливими втратами для ЗС Білорусі - це ведення розвідувальної, диверсійної діяльності та проведення спеціальних операцій силами ССО на території України", - припустив Лебядок.

Перешкоджання постачанню зброї Україні

Експерти пояснюють, насамперед йдеться про перекриття каналів поставок іноземного озброєння через західні регіони. Щоб провести таку операцію, армія Лукашенка може наступати у напрямку на Волинську чи Рівненську область. Втім, є великі сумніви, що ці завдання є посильними для білоруських військ.

"Лукашенко змушують воювати. Ті військово-політичні завдання, які йому ставить Путін - навряд чи реальні, якщо йому, дійсно, відводять функцію з перерізання будь-яких комунікацій. Швидше за все, головне завдання - це відкриття другого фронту, що спричинить сковування та відволікання частини наших військ, сил та засобів", - пояснив виданню координатор групи "Інформаційний опір", полковник Костянтин Машовець.

Наступ з росіянами

Більшість опитаних РБК-Україна експертів вважають, що Білорусь може вступити у війну, якщо російська армія повернеться до наших північних кордонів.

Гіпотетичний сценарій - коли кремлівські бойовики знову вирушать на Київську чи Чернігівську області, а білоруси підуть на західні регіони. Або армії РБ відведуть функцію з прикриття тилів російських військ.

"На цю мить я б сказав, що дії білоруських ЗС проти України можливі лише у разі повторного початку бойових дій російськими військами щодо захоплення Києва або у разі серйозного знищення ЗСУ на півдні, при якому на півночі не залишиться серйозних сил і це можна використовувати для відкриття другого фронту з метою якнайшвидшого завдання поразки Україні", - припустив Лебядок.

Невелика частина російських бойовиків, як і раніше, знаходиться на території республіки. Але зараз їх точно немає в такій кількості, щоби прорвати наші північні рубежі. Не можна виключати, що у разі "успіхів" на Донбасі Кремль може звільнити частину своїх сил і перекинути їх для посилення свого угруповання в Білорусі. Але й оборона всіх північних областей України вже далеко не на рівні, на якому вона була до 24 лютого.

Загроза ракетних ударів

Як пояснив виданню військовий аналітик, полковник Сергій Грабський, вся ділянка кордону між Україною та Білоруссю дуже складна у плані проведення будь-якої наземної операції.

"Поки що ми не бачимо такої концентрації сил і засобів, які б свідчили про те, що може бути скоєно сухопутну атаку. До речі, результати так званої київської та чернігівської операції російських військ довели те, що вони не можуть проводити напад на тому напрямку сухопутними військами ", - каже Грабський.

При цьому він звертає увагу на інший потенційний ризик, який походить з боку Білорусі. На аеродромі Барановичі зафіксовано приліт російських літаків. Це означає, що Росія може збільшити інтенсивність авіаційних ударів по Україні.

"Ми не можемо виключити можливість завдання терористичних ударів по Сарнах, Коростеню з розвитком ударів по Луцьку, Рівному і, можливо, по Львову та Тернополі. Але це будуть суто терористичні удари, оскільки російська армія зараз не здатна проводити повітряні операції в тих масштабах, які могли б завдати серйозної шкоди та вплинути на ситуацію", - зазначив Грабський.