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Білоруси облаштовують вогневі позиції вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС

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Україна, Середа 22 червня 2022 20:36
Білоруси облаштовують вогневі позиції вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС Фото: білоруси на кордоні облаштовують вогневі позиції (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками:

  • с. Піддобрянка (Гомельський район, Гомельська обл.);
  • с. Підгалля (Єльський район, Гомельської обл.);
  • с. Глушковичі (Лільчицький район, Гомельська обл.);
  • Між ц.р. Жидче та с. Хойно (Пінський район, Брестська обл.);
  • Між с. Новики та г.п. Сопоцкін (Гродненський район, Гродненська обл.);
  • Біля с. Одельськ та кордоном з Польщею (Гродненський район, Гродненської обл.);
  • Між с. Лоша та прикордонним переходом Лоша (Островецький район, Гродненської обл.).

Видання повідомляє, що так само на кордоні білоруси встановлюють блокпости.

Нагадаємо, Білорусь зосередила на кордоні з Україною близько 3,5-4 тисяч солдатів.

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