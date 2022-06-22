Білоруси облаштовують вогневі позиції вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС
Фото: білоруси на кордоні облаштовують вогневі позиції (gettyimages)
Білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками:
- с. Піддобрянка (Гомельський район, Гомельська обл.);
- с. Підгалля (Єльський район, Гомельської обл.);
- с. Глушковичі (Лільчицький район, Гомельська обл.);
- Між ц.р. Жидче та с. Хойно (Пінський район, Брестська обл.);
- Між с. Новики та г.п. Сопоцкін (Гродненський район, Гродненська обл.);
- Біля с. Одельськ та кордоном з Польщею (Гродненський район, Гродненської обл.);
- Між с. Лоша та прикордонним переходом Лоша (Островецький район, Гродненської обл.).
Видання повідомляє, що так само на кордоні білоруси встановлюють блокпости.
Нагадаємо, Білорусь зосередила на кордоні з Україною близько 3,5-4 тисяч солдатів.
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