Решению поставить Украине Leopard нет альтернативы, - Минобороны Германии

Правительство Германии решило передать Киеву немецкие основные боевые танки Leopard 2, поскольку Украину необходимо поддерживать в войне с российской агрессией и "альтернативы в этом вопросе просто нет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса телеканала ARD .

Он подчеркнул, что поставка танков Украине не делает Германию участницей войны.

Все союзники, "включая американских друзей", действуют сообща, Германия не одинока в своем решении и потому не является главным противником российского президента Владимира Путина, отметил Писториус.

Глава оборонного ведомства также сообщил, что намерен быстро восполнить запасы бундесвера после отправки бронетехники в Украину.

Уже на следующей неделе планируется провести переговоры с представителями оборонной промышленности Германии.

"Мы делаем сейчас все возможное, чтобы обеспечить быстрое пополнение запасов", - заверил министр.

Напомним, вчера правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским силам роты танков (14 единиц) Leopard 2A6 из состава Бундесвера. Также Берлин одобрил реэкспорт этих машин для украинцев и других стран.

Между тем, немецкое издание Spiegel подсчитало, что Европейские страны планируют предоставить Украине 80 танков Leopard.

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