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Рішенню поставити Україні Leopard немає альтернативи, - Міноборони Німеччини

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Берлін, Четвер 26 січня 2023 08:16
Рішенню поставити Україні Leopard немає альтернативи, - Міноборони Німеччини Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Німеччини вирішив передати Києву німецькі основні бойові танки Leopard 2, оскільки Україну необхідно підтримувати у війні з російською агресією та "альтернативи у цьому питанні просто немає".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса телеканалу ARD.

Він наголосив, що постачання танків Україні не робить Німеччину учасницею війни.

Усі союзники, "включаючи американських друзів", діють спільно, Німеччина не самотня у своєму рішенні і тому не є головним противником російського президента Володимира Путіна, зазначив Пісторіус.

Глава оборонного відомства також повідомив, що має намір швидко поповнити запаси бундесверу після постачання бронетехніки в Україну.

Вже наступного тижня планується провести переговори із представниками оборонної промисловості Німеччини.

"Ми робимо зараз все можливе, щоб забезпечити швидке поповнення запасів", – запевнив міністр.

Нагадаємо, вчора уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським силам роти танків (14 одиниць) Leopard 2A6 зі складу Бундесверу. Також Берлін схвалив реекспорт цих машин для українців та інших країн.

Тим часом німецьке видання Spiegel підрахувало, що Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard.

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