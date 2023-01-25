Украина получит от Европы 80 Leopard, немецкие танки поступят в марте, - Spiegel

Европейские страны планируют предоставить Украине 80 танков Leopard. При этом немецкие танки поступят на вооружение ВСУ до конца марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Немецкое издание отмечает, что в общей сложности Европа планирует передать Украине два батальона современных танков, в каждом из которых будет по 40 единиц. Еще один батальон по танкам Abrams готовит США.

"Соответственно, немцы принимают участие (в коалиции - ред.) с ротой танков Leopard 2A6 в батальоне, в который, как говорится, финны, испанцы и голландцы также вносят танки этой модели. Поляки и норвежцы собирают второй батальон "Леопардов" типа 2А4. Сообщается, что третий батальон прибудет из США с около 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя официально об этом еще не было объявлено", - отмечает издание.

Напомним, Германия сегодня заявила, что передаст Украине 14 танков, а также разрешает реэкспорт танков другим странам.

Правительство Германии отмечало, что хочет в рамках коалиции собрать для Украины два танковых батальона, а обучение для ВСУ должно начаться в ближайшее время.

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