Решение за Трампом. Глава Пентагона допустил предоставление Украине ядерного оружия

О ядерном оружии

Руководитель американского оборонного ведомства в разговоре с представителями СМИ отметил, что не собирается "объявлять что-то открытое или нерассмотренное".

"Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и составитель соглашений", - сказал Хегсет.

Глава Пентагона также высказался о намерениях властей США достичь прекращения войны России против Украины, и работу администрации Трампа над определением "определенных условий" для мира.

"Некоторые из нас там, чтобы помочь установить определенные условия, которые могли бы сделать сделку более вероятной, и это то, что я пытался сделать здесь, в контексте НАТО", - рассказал он.

"Шокирующие" заявления главы Пентагона

Здесь речь идет о заявлениях Хегсета в среду с очерчиванием некоторых позиций Вашингтона накануне возможных переговоров. В частности о том, что, по мнению американского министра, Украине не следует предлагать членство в НАТО.

Также глава Пентагона недавно сказал, что возвращение Украины к международно признанным своим границам (то есть до 2014 года) является якобы "нереалистичным".

Кроме того, Хегсет заявлял о том, что американские войска не будут развернуты в Украине, и что европейские миротворцы в Украине не должны быть частью миссии НАТО, что может спровоцировать применение статьи 5 и, таким образом, вызвать военное вмешательство со стороны США.

Западные СМИ пишут, что такие высказывания Хегсета на встрече союзников и партнеров по НАТО, которые поддерживают Киев, вызвали "шок" во всей Европе, которая твердо оказывают помощь Украине в противодействии агрессии со стороны РФ, но "в значительной степени полагалась на лидерство США, финансовую и военную поддержку, чтобы поддержать Украину в этой борьбе".

Хегсет разъяснил слова о вступлении Украины в НАТО и возвращении оккупированных территорий

Но сейчас Хегсет заявил, что его замечания следует толковать не как так называемые красные линии, а как "реальность ситуации".

"Я не тот, кто объявляет красную линию или нет. Я работаю с президентом, поскольку мы работаем над этими вопросами, но мы считали, что было полезно просто донести до разговора немного реальности", - сказал глава Пентагона.

Американский министр отметил, что его слова не означают, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в будущем.

"Я думаю, что то, что я сформулировал вчера (то есть в среду, - ред.), консультируясь с высшим руководством в Белом доме и Овальном кабинете президента, было реальностью этого момента - что членство в НАТО было маловероятным, учитывая реалии, где мы сейчас", - рассказал Хегсет.

В то же время он добавил, что "никто не будет бросать палку в землю через 25 лет или любой определенный период времени".

"Это просто признание того, что если вы хотите, если мы хотим достичь мира путем переговоров, вы хотите прекращения огня, вы хотите возможности для длительного мира, реально сейчас, этого нет в планах - так же как реалистичное возвращение к границам 2014 года прямо сейчас не в планах", - заявил глава Пентагона.

Зеленский высказывался о вступлении в НАТО и ядерном оружии для Украины

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Украине следует предоставить членство в НАТО, или получить ядерное оружие, если членство будет затягиваться - в качестве гарантий безопасности в рамках возможного мирного соглашения, чтобы предотвратить будущее нападение со стороны РФ.

По словам главы государства, если вступление Украины в НАТО займет "годы или десятилетия", то западные партнеры "пусть дадут нам ядерное оружие".

После того спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил мнение, что шансы возвращения Украине ядерного вооружения являются минимальными.

Добавим, в январе президент Зеленский также напомнил, как США и РФ заставили Украину отказаться от ядерного оружия, и вспомнил свой разговор с Дональдом Трампом о Будапештском меморандуме.