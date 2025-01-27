"Обменяли ядерное оружие на войну". Зеленский вспомнил разговор с Трампом о Будапештском меморандуме
Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация заставили Украину отказаться от ядерного оружия. Будапештский меморандум был не логичным решением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью для газеты Il Foglio.
Во время интервью Зеленский вспомнил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который касался Будапештского меморандума. А также о встрече в нормандском формате, которая состоялась в 2019 году.
В частности, Зеленский напомнил, что российский диктатор Владимир Путин не держит своего слова.
"Путин дает слово, а потом его не держит. Мы говорили о Будапештском меморандуме и он (Трамп - ред.) слышал мою позицию. Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой. Украина отдавала ядерное оружие. Я не претендую на то, что надо было отдавать, или не надо. По моему мнению, не надо, судя по тому, что на нас напали", - сказал президент.
По мнению Зеленского, 30 лет назад Украине надо было отказ от ядерного вооружения менять на реальные гарантии безопасности. В тот момент это было бы вступление Украины в НАТО.
"Это было тупо, абсолютно тупо, нелогично и очень безответственно так менять... На Украину тогда влияли большие страны, большие экономики. Им было непросто отказать", - сказал Зеленский.
Будапештский меморандум
Напомним, Будапештский меморандум - это международное соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Великобританией и Россией. Тогда эти государства якобы предоставили Украине гарантии ее территориальной целостности, суверенитета и безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.
Недавно в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Киев отвергает любые альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума, который стал горьким опытом для страны.
Подробно о том, почему не сработал меморандум и можно ли в связи с этим восстановить ядерный статус, - читайте в материале РБК-Украина.
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