Решение по новому главе ОП будет в ближайшее время, - Зеленский

Отставка Ермака

Напомним, 28 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к экс-руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.

В ночь на 29 ноября в издании The New York Post появилась информация, что Ермак принял решение уйти на фронт.

В тот же день бывший глава Офиса президента дал комментарий изданию Financial Times. Там он отметил, что не держит зла на Зеленского, добавив, что тот был его другом как до этой работы, так останется им и после нее.

На следующий день после увольнения, Андрей Ермак снова посещал Банковую, чтобы поговорить с президентом Украины.

Источники РБК-Украина сообщили, что Владимир Зеленский еще не определился со следующим главой ОП. При этом на вакантную должность рассматривают шесть кандидатов.