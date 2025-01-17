"Решение приму я". Трамп отреагировал на вердикт суда по TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение по работе медиаплатформы TikTok. Сегодня Верховный суд оставил в силе закон, который требует заблокировать TikTok, если китайский ByteDance не продаст ее американской компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в социальной сети Truth Social и комментарий для CNN .

В частности, Трамп заявил, что решение Верховного суда было ожидаемым, и все должны его уважать.

"Мое решение по TikTok будет принято в не столь отдаленном будущем, но мне нужно время, чтобы оценить ситуацию. Оставайтесь с нами", - написал он.

В комментарии CNN следующий президент заявил, что в "конечном итоге все зависит от меня". На вопрос, примет ли он меры, чтобы попытаться отменить блокировку, он заявил, что скоро определится с этим.

"Конгресс предоставил мне решение, так что решение приму я", - добавил Трамп.

Отметим, идея запрета TikTok в США родилась во время первого президентства Трампа. Этот факт отражен и в решении Верховного суда.

"Президент Трамп определил, что TikTok вызывает особую обеспокоенность, отметив, что платформа "автоматически собирает огромные массивы информации у своих пользователей" и может быть использована в интересах китайского правительства", - отметил суд.

Администрация президента Джо Байдена дала понять, что оставит Трампу контроль за соблюдением запрета TikTok. Платформу должны запретить 19 января, за день до его инаугурации.

Как изменилась позиция Трампа по TikTok

За последние годы Трамп сделал в отношении платформы разворот на 180 градусов и говорил, что хочет сохранить ее работу в США.

Он также просил Верховный суд временно приостановить реализацию запрета, чтобы дать ему время уже на посту президента договориться о продаже TikTok. Знакомые с его планами источники сообщили CNN, что он раздумывает, стоит ли сохранить доступ американцев к платформе, пока он работает над сделкой.