"Решение главного". В России окончательно ликвидировали ЧВК "Вагнера", - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить" .

Источник издания, близкий к Администрации президента, сообщил, что решение о ликвидации "Вагнера" в России - окончательное и принято лично российским диктатором Владимиром Путиным.

"Вагнеров в России не будет - таково решение главного. В Молькино их тоже не будет, там останутся контрактники Минобороны и бойцы других ЧВК", - сказал он.

Один из наемников ЧВК сообщил, что на данный момент идет процесс разделения "Вагнера". Российские власти предлагают всем заключить контракты с Минобороны.

По его словам, из тех, кто определился - большинство решило уйти в подчинение к министру обороны Сергею Шойгу. А ветеран "Вагнера", который более пяти лет воююет в ПВК заявил, что с Пригожиным остались "самые опытные его пехотинцы, которых под крыло Минобороны никто брать не собирается".

Издание сообщает, что в РФ прекратили набор в ЧВК "Вагнера". Большинство телефонов компании для вербовки новых вояков недоступно. А большинство групп в соцсети "ВКонтакте", посвященных "ЧВК Вагнер", заблокированы по требованию Генпрокуратуры.

Еще один ветеран ЧВК сообщил, что несколько сотен бойцов "Вагнера" уже находятся в Беларуси, но они практически обезоружены: "Они действительно сдали технику Минобороны. Не всю, но процентов 90 - точно".

Что этому предшествовало?

После того как лидер ПВК "Вагнера" Евгений Пригожин закончил свое бунт в России, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер "вагнеровцев" уедет в Беларусь с частью своих наемников.

В Беларуси занялись строительством лагеря, в котором могут разместить "вагнеровцев". Судя по спутниковому снимку, в лагере примерно 298 палаток, в которых в среднем можно разместить по 30 человек. Лагерь может быть разбит для примерно 8 тысяч человек.

На данный момент в страну прибыло от 500 до 700 наемников "Вагнера".

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