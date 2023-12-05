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Словацкие перевозчики разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

Вторник 05 декабря 2023 09:28
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Словацкие перевозчики разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной Фото: на границе со Словакией разблокировали движение грузовиков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Словацкие перевозчики разблокировали движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной вечером 4 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", завершились", - сообщили пограничники.

Отмечается, что оформление транспортных средств осуществляется установленным порядком.

Также, по информации ГПСУ, в связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.

По состоянию на 5 декабря в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств.

Блокада границы со Словакией

Напомним, в пятницу, 1 декабря, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что словацкие перевозчики начали блокаду границы с Украиной.

Это произошло на контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке - Ужгород".

Перевозчики пропускали по четыре транспортных средства на выезд в Украину в час.

Вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Одной из тем обсуждений стало соглашение о контроле на пропускных пунктах.

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