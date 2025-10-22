Решение арбитража по ЮКОСу не сможет заблокировать финансирование Украины, - ОП

Решение Верховного суда Нидерландов, которое обязало Россию выплатить бывшим акционерам компании ЮКОС 65 млрд долларов по решению международного инвестиционного арбитражного трибунала не должно повлиять на процесс связанный с использованием замороженных российских активов, в частности денег Центробанка РФ, в пользу Украины.

Решение Верховного суда Нидерландов фактически стало финальным в череде судебных процессов по обжалованию решения международного инвестиционного арбитражного трибунала от 2014 года, который обязал РФ выплатить акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов. За 10 лет судебной волокиты размер выплат с учетом процентов вырос до 65 млрд долларов.

Таким образом, это судебное решение открывает путь для взыскания активов РФ в пользу бывших акционеров российской компании по всему миру. Но замороженные активы российского Центробанка не смогут стать базой для его выполнения, убеждены в ОП.

"Конечно, они (акционеры - ред.) могут говорить, что будут претендовать на активы Центробанка РФ. Но по моему персональному мнению, как лица, которое очень погружено в вопрос российских активов и вопрос суверенного иммунитета, реализация такого варианта будет крайне и крайне сложной, и это (выполнение решения - ред.) не должно повлиять на решение наших партнеров по меньшей мере выделения репарационного кредита", - отметила Мудрая.

Она отметила, что средства ЦБ РФ являются суверенными активами и они не используются в коммерческих целях.

"Поэтому, если не будет каких-то кооперированных действий тех юрисдикций, где активы находятся вместе с Украиной, потому что там, где Украина правомерно требует эти активы в качестве репараций, то самостоятельно это сделать будет очень и очень сложно. Это можно будет сделать исключительно в судебном порядке. А суды вынуждены будут рассматривать вопрос суверенного иммунитета и нет оснований его ограничить для выплат акционерам ЮКОСа", - отметила Мудрая.

Замороженные средства ЦБ РФ должны быть переданы Украине в полном объеме для компенсации за более 1 трлн убытков, которые нанесла Россия Украине за более чем 11 лет войны.

"В качестве промежуточного этапа мы сейчас с партнерами обсуждаем идею репарационного кредита, центральным элементом которого станут именно активы ЦБ РФ", - добавила заместитель руководителя ОП.