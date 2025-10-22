Решение арбитража по ЮКОСу не сможет заблокировать финансирование Украины, - ОП
Решение Верховного суда Нидерландов, которое обязало Россию выплатить бывшим акционерам компании ЮКОС 65 млрд долларов по решению международного инвестиционного арбитражного трибунала не должно повлиять на процесс связанный с использованием замороженных российских активов, в частности денег Центробанка РФ, в пользу Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая.
Решение Верховного суда Нидерландов фактически стало финальным в череде судебных процессов по обжалованию решения международного инвестиционного арбитражного трибунала от 2014 года, который обязал РФ выплатить акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов. За 10 лет судебной волокиты размер выплат с учетом процентов вырос до 65 млрд долларов.
Таким образом, это судебное решение открывает путь для взыскания активов РФ в пользу бывших акционеров российской компании по всему миру. Но замороженные активы российского Центробанка не смогут стать базой для его выполнения, убеждены в ОП.
"Конечно, они (акционеры - ред.) могут говорить, что будут претендовать на активы Центробанка РФ. Но по моему персональному мнению, как лица, которое очень погружено в вопрос российских активов и вопрос суверенного иммунитета, реализация такого варианта будет крайне и крайне сложной, и это (выполнение решения - ред.) не должно повлиять на решение наших партнеров по меньшей мере выделения репарационного кредита", - отметила Мудрая.
Она отметила, что средства ЦБ РФ являются суверенными активами и они не используются в коммерческих целях.
"Поэтому, если не будет каких-то кооперированных действий тех юрисдикций, где активы находятся вместе с Украиной, потому что там, где Украина правомерно требует эти активы в качестве репараций, то самостоятельно это сделать будет очень и очень сложно. Это можно будет сделать исключительно в судебном порядке. А суды вынуждены будут рассматривать вопрос суверенного иммунитета и нет оснований его ограничить для выплат акционерам ЮКОСа", - отметила Мудрая.
Замороженные средства ЦБ РФ должны быть переданы Украине в полном объеме для компенсации за более 1 трлн убытков, которые нанесла Россия Украине за более чем 11 лет войны.
"В качестве промежуточного этапа мы сейчас с партнерами обсуждаем идею репарационного кредита, центральным элементом которого станут именно активы ЦБ РФ", - добавила заместитель руководителя ОП.
Напомним, 17 октября Верховный суд Нидерландов окончательно отклонил жалобу России по делу ЮКОСа. Россия пыталась обжаловать решение Арбитражного суда в Гааге, который еще в 2014 году обязал ее выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС - Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal.
Это была последняя юридическая инстанция, где Россия могла добиться отмены арбитражного решения. Суд подтвердил, что Россия нарушила международные обязательства, намеренно доведя ЮКОС до банкротства. Ранее дело уже проходило через Верховный суд, который вернул его в Апелляционный суд Амстердама. В феврале 2024 года тот снова встал на сторону акционеров.