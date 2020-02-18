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Суд у Гаазі зобов'язав РФ виплатити 50 млрд доларів екс-акціонерам ЮКОСа

Новини » Економіка     18.02.2020 - 12:30
Суд у Гаазі зобов'язав РФ виплатити 50 млрд доларів екс-акціонерам ЮКОСа
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Рішення суду ще можуть оскаржити у Верховному суді Нідерландів

Апеляційний суд Гааги зобов'язав Російську Федерацію виплатити 50 млрд доларів екс-акціонерів нафтової компанії ЮКОС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що апеляційна інстанція анулювала рішення окружного суду Гааги, який ще у 2016 році скасував постанову Гаазького міжнародного арбітражу про виплату 50 млрд доларів колишнім мажоритарним акціонерам ЮКОСа за експропріацію нафтової компанії.

Також повідомляється, що рішення апеляційного суду може бути оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

Нагадаємо, у 2016 році окружний суд Гааги погодився з доводами Російської Федерації, визнавши, що у третейського суду не було юрисдикції для розгляду спору в рамках Договору до Енергетичної хартії, який РФ підписала, але не ратифікувала.

Адвокати Росії наполягали, що компанії-позивачі з самого початку їх інвестицій в ЮКОС були лише підставними офшорами, за якими стояли російські олігархи Михайло Ходорковський, Леонід Невзлін та інші.

Справа ЮКОСа пов'язана з незаконною експропріацією урядом Росії майна приватної нафтової компанії, переслідуванням менеджерів і пошуком правового захисту і компенсації акціонерами компанії за межами Росії.

Справа почалася у 2003 році з кримінального переслідування основних співвласників компанії Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, ряду співробітників компанії та афілійованих з нею організацій, а також процедури банкрутства компанії ЮКОС внаслідок донарахування їй значної суми податків за минулі періоди. Ці події спричинили значний вплив на політичне життя і діловий клімат Росії.

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Новини України Російська ФедераціяМихайло ХодорковськийГаагаЮКОС
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