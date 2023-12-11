Решений нет. ЕС еще не согласовал позицию по Украине накануне саммита лидеров, - МИД

"У них (министров стран ЕС, - ред.) есть сейчас на столе четыре решения. Это открытие переговоров о членстве, Европейском фонде мира, фонде поддержки Украины и санкции. Есть еще пятое решение - это о замороженных активах, но его еще нет на столе. Говорят, что завтра-послезавтра его положат на стол, тогда будет говорить о пяти решениях", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день принятых решений по этим вопросам до сих пор нет.

"Ни по одному из этих решений сейчас решений нет. То есть все подвешено в воздухе и продолжаются переговоры", - сказал он.

При этом Кулеба считает, что по финансовым вопросам есть другие пути решения, но для открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС нужен консенсус.

По словам Кулебы, на встрече министров обсудили гарантии безопасности для Украины. Как отметил глава МИД, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС готов подписать соглашение, переговоры о содержании вопроса двигаются.

Саммит лидеров ЕС

Напомним, 14-15 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.

СМИ заявляют, что Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Главы МИД Украины и Венгрии проведут встречу накануне саммита. Это будет их первая встреча с начала полномасштабной войны.

Европейские СМИ предполагают, что из-за Венгрии начало переговоров о вступлении Украины может быть отложено на март 2024 года.