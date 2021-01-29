Подвійне зараження коронавірусом різних штамів виявили в Бразилії

Фото: лікар (РБК-Україна)

У Бразилії у двох жителів штату Ріу-Гранді-ду-Сул виявлені випадки одночасного інфікування відразу двома штамами коронавірусу. Захворіли двоє жителів у віці близько 30 років.

Про це повідомляє Reuters.

За словами вченого Фернанду Спілки з лабораторії молекулярної мікробіології університету міста Нову - Амбургу, поки важко спрогнозувати, наскільки небезпечним може виявитися перебіг хвороби у пацієнтів з груп ризику.

Як вважають дослідники, мова також може йти про послідовне зараження двома різними штамами SARS-CoV-2 з невеликим тимчасовим інтервалом.

Всього вченим вдалося виявити в Ріу-Гранді-ду-Сул п'ять різновидів коронавірусу, серед яких штами з мутацією в S-білку, які, на думку ряду дослідників, є заразнішими, ніж початковий вірус, вперше виявлений в Ухані.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про можливе постачання вакцини Pfizer в лютому. Дана вакцина може потрапити в Україну за механізмом COVAX.

Минулого тижня стало відомо, що AstraZeneca на 60% скоротить поставки COVID-вакцини в ЄС у першому кварталі 2021 року. У відповідь на це в ЄС компанії пригрозили судом.