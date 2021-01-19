Бразилія почала вакцинацію препаратом компанії Sinovac

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Бразилія запустила загальнонаціональну програму вакцинації від COVID. У рамках кампанії вже почалося застосування вакцини китайської Sinovac Biotech.

Про це пише Reueters.

Повідомляється, що вакцинація почалася не по всій країні, оскільки вакцину ще не отримала більшість з 26 штатів. Ця затримка відкладає масштабну кампанію щеплення літніх людей та медичних працівників.

Також повідомляється, що першою в Бразилії вакцину Sinovac отримала 54-річна медсестра з Сан-Паулу Моніка Калазанс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна уклала перший контракт на поставку вакцини від COVID. Очікується закупівля майже 2 млн доз вакцини від Sinovac Biotech.

Також повідомлялося, що цю вакцину будуть виробляти в Харкові, а виробництво мають намір налагодити в 2022 році.

На сьогодні крім Бразилії вакцину Sinovac застосовують у Туреччині, Азербайджані та Індонезії. Препарат являє собою хімічно інактивовану цельновірусну вакцину проти COVID-19. При цьому на сьогодні немає остаточних даних щодо ефективності вакцини, оскільки випробування в різних країнах показали різні результати.