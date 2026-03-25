Рынок риелторов по-новому: обяжут ли украинцев платить посредникам и что будет с ценами

Главное: Участие риелтора в сделках остается добровольным: граждане смогут обращаться к нотариусу напрямую.

смогут обращаться к нотариусу напрямую. Законопроект направлен на защиту прав потребителей , чтобы люди не платили комиссии "за воздух".

, чтобы люди не платили комиссии "за воздух". Налоговую нагрузку на аренду (сейчас 23%) предлагают уменьшить для вывода рынка из тени.

Опровержение мифов об обязательных услугах

Шуляк отметила, что вокруг наработки документа возникло немало слухов. В частности, она опровергла информацию о навязывании посреднических услуг.

"Последний миф, который меня очень смутил - некоторые специалисты-риэлторы сейчас говорят, что в этом законе будет прописано, что человек обязательно должен воспользоваться посредническими услугами. Это недопустимо. Человек и в дальнейшем сам будет решать, каким путем ему искать жилье и как оформлять сделку", - пояснила чиновница.

По ее словам, если человек хочет самостоятельно выбрать квартиру или дом, а затем обратиться непосредственно к нотариусу для заключения договора, такая возможность будет оставаться без каких-либо дополнительных требований.

"Никакой посредник между человеком, между нотариусом не предусмотрен", - отметила Шуляк.

Прозрачные договоры и защита прав

По словам депутата, если человек все же выбирает помощь специалиста, их отношения должны быть официально оформлены. В договоре должно быть четко прописано, какие именно услуги предоставляются (анализ рынка, сравнение цен и т.д.) и за что конкретно осуществляется оплата.

Идея урегулирования рынка возникла из-за массовых жалоб граждан на навязанные услуги и неудовлетворительный сервис.

"Когда мы начинали этим вопросом заниматься, то запрос, прежде всего, шел не от риелторов, и даже не от Парламента, и даже не от Правительства. Запрос шел от волны обращений, от неудовлетворительных отзывов граждан, то есть, получателей этих услуг, а также от людей, которым эту услугу навязывают. Поскольку мы начали заниматься вопросами жилья, логично, что именно нам начали озвучивать необходимость этих изменений", - рассказала она.

Детенизация через налоги

Елена Шуляк подчеркнула, что полноценное урегулирование рынка аренды невозможно без пересмотра налоговой политики. По данным ГНС, в 2024 году только 900 человек по всей Украине задекларировали доходы от сдачи жилья.

"Это законопроект более широкого поля, поскольку речь идет о защите жилищных прав граждан. Люди должны получать качественные услуги. Они не должны платить за воздух, не понимая, что они получают", - добавила глава Комитета.

По ее мнению, государство должно сначала уменьшить налоговую нагрузку на арендодателей, которая сейчас составляет 23% и является неподъемной для большинства, а уже потом усиливать контроль.