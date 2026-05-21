RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Bloomberg дал неутешительный прогноз по ценам на нефть на ближайший год

21:09 21.05.2026 Чт
2 мин
Что мировой рынок ожидает в ближайший год с ценами на нефть?
aimg Юлия Голованова
Фото: Navigator Terminals Thames (GettyImages)

Затяжная война между США и Ираном продолжает влиять на мировой энергетический рынок. На этом фоне участники рынка ожидают, что цены на нефть могут надолго остаться вблизи рекордных отметок.

Большинство участников мирового рынка ожидают, что средняя цена на нефть марки Brent в течение следующих 12 месяцев будет находиться в диапазоне от 81 до 100 долларов за баррель. Почти две трети респондентов также считают, что из-за геополитических рисков на рынке надолго сохранится дополнительная "премия за риск" в размере 5-15 долларов за баррель.

Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что рынок пока не ожидает полного разрушения старой модели ценообразования, однако считает нынешнюю нестабильность долговременной.

Ормузский пролив является главной угрозой для мира

Война вокруг Ирана, которая длится уже 12 недель, серьезно повлияла на ситуацию в Ормузском проливе - одном из ключевых маршрутов поставок нефти в мире.

Из-за угрозы атак и ограничения судоходства мировые поставки энергоносителей существенно сократились, а рынок столкнулся с рисками новой волны инфляции. Поэтому по оценкам участников рынка, перебои в мировых поставках могут составлять от 3 до 7 миллионов баррелей нефти в сутки.

При этом часть экспертов считает, что потоки через Ормузский пролив еще долго будут оставаться ниже нормы.

Инвесторы готовятся к длительной нестабильности

Несмотря на рост рисков, трейдеры все больше концентрируются не на спекуляциях, а на защите от резких колебаний цен. Хедж-фонды уже сократили крупные ставки на дальнейший рост стоимости нефти, а рынок активнее переходит к стратегиям страхования рисков.

В то же время в США ожидают дальнейшего увеличения добычи сланцевой нефти. По прогнозу американского Управления энергетической информации, в 2027 году добыча в стране может достичь рекордных 14,1 млн баррелей в сутки.

Напомним, что цены на нефть резко выросли 11 мая, после того как президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на американскую мирную инициативу неприемлемым.

Но уже 18 мая, мировые цены на нефть продолжили расти после атаки на атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиНАФТАНафта