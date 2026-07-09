Рынок недвижимости Ужгорода: сколько сейчас стоит жилье и как изменились цены за год

Ужгород продолжает удерживать статус одного из самых дорогих городов Украины для жизни. Рынок недвижимости города демонстрирует стабильный рост цен, реагируя на постоянный спрос, превышающий предложение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЛУН .

Главное: Аренда жилья: 1-комнатная квартира обойдется в среднем в 22 400 грн, что на 18% дороже, чем в прошлом. 2-комнатная - 33 600 грн, а это на 23% больше, чем год назад.

1-комнатная квартира обойдется в среднем в 22 400 грн, что на 18% дороже, чем в прошлом. 2-комнатная - 33 600 грн, а это на 23% больше, чем год назад. Вторичный рынок: больше всего подскочили цены на 1-комнатные квартиры - 10% за год. Сейчас их продают за 69 900 тысяч долларов.

больше всего подскочили цены на 1-комнатные квартиры - 10% за год. Сейчас их продают за 69 900 тысяч долларов. Рынок новостроек: 1 кв. м. сейчас стоит 1 180 долларов, прирост в цене - 8% за последний год.

Детали рыночной ситуации

Рынок недвижимости Ужгорода демонстрирует стабильную восходящую динамику, где фактор безопасности является решающим.

Аренда:

однокомнатная квартира подорожала до 22 400 грн (+18%);

двухкомнатная - до 33 600 грн (+23%).

данных о трехкомнатных - нет.

По стоимости аренды однокомнатных квартир город уже опережает Киев и сравнялся со Львовом. Это подчеркивает высокую концентрацию спроса в безопасных приграничных регионах. А рост двухкомнатных квартир свидетельствует о спросе на семейное жилье.

Покупка квартир на вторичном рынке также стала дороже: за однокомнатные просят 69 000 долларов (+10%), за двухкомнатные - 97 000 долларов (+8%), а за трехкомнатные - 108 000 долларов (+0%).

Кроме того, цена квадратного метра в новостройках достигла 1 180 долларов, что на 8% больше, чем в прошлом. Однако это дешевле, чем во Львове и Киеве.

Цены на вторичном рынке в Ужгороде (скриншот)

Высокий спрос на качественное жилье в Ужгороде, остающийся одним из самых безопасных центров с доступом к европейским границам, заставляет владельцев повышать ценники.

Это делает город менее доступным местным жителям, ведь предложение не успевает по потребностям рынка, создавая существенный финансовый барьер.