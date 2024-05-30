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Рынок нелегальных сигарет может достигнуть половины рынка: эксперт назвал условие

Четверг 30 мая 2024 10:41
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Рынок нелегальных сигарет может достигнуть половины рынка: эксперт назвал условие Фото: рынок нелегальных сигарет может достигнуть половины рынка (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ситуация с нелегальным рынком сигарет в Украине может оказаться не контролируемой в случае дальнейшего бездействия правоохранительных органов.

Об этом заявил генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Максим Барабаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"И если не решить этот вопрос и не найти эффективных путей борьбы с таким явлением, то нелегальный рынок, за полгода достигший рекордного максимума 25%, в случае дальнейшего бездействия правоохранительных органов может превысить отметку 40-50%. Тогда ситуация может стать неконтролируемой ", – отметил Барабаш.

По его словам, от этого пострадают и государственный бюджет и легальные компании.

Он добавил со ссылкой на данные "Кантар Украина", что доля нелегального рынка сигарет увеличилась менее чем за пять последних лет с 7% до рекордных 25,7%. При этом треть нелегальных сигарет – это подлог международных брендов.

"То есть кроме больших финансовых потерь страдает еще и имидж наших брендов, поэтому наш главный приоритет - защитить их от подделки", - подчеркнул спикер.

По его оценкам, из-за отсутствия эффективной борьбы с нелегальным рынком акциз растет на 20%, а поступления в бюджет – всего на 8-10%.

"То есть половина ожидаемого эффекта от повышения акцизов потеряна. Это происходит потому, что часть легального рынка перетекает в нелегальный, а правоохранительные органы продолжают демонстрировать бездействие по борьбе с теневой экономикой", - отметил генеральный директор "Филипп Моррис Украина".

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