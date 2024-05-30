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Ринок нелегальних сигарет може досягнути половини ринку: експерт назвав умову

Четвер 30 травня 2024 10:41
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Ринок нелегальних сигарет може досягнути половини ринку: експерт назвав умову Фото: ринок нелегальних сигарет може досягнути половини ринку (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Ситуація з нелегальним ринком сигарет в Україні може стати не контрольованою у випадку подальшої бездіяльності правоохоронних органів.

Про це заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"І якщо не вирішити це питання та не знайти ефективних шляхів боротьби з таким явищем, то нелегальний ринок, який за пів року сягнув рекордного максимуму 25%, у разі подальшої бездіяльності правоохоронних органів може перевищити позначку 40–50%. Тоді ситуація може стати неконтрольованою", - зазначив Барабаш.

За його словами, від цього постраждають і державний бюджет, і легальні компанії.

Він додав з посиланням на дані "Кантар Україна", що частка нелегального ринку сигарет збільшилась за менш ніж п’ять останніх років з 7% до рекордних 25,7%. При цьому третина нелегальних сигарет – це підробки міжнародних брендів.

"Тобто, окрім великих фінансових втрат, страждає ще й імідж наших брендів, тож наш головний пріоритет – захистити їх від підробки", - підкреслив спікер.

За його оцінками, через відсутність ефективної боротьби з нелегальним ринком акциз зростає на 20%, а надходження до бюджету – лише на 8-10%.

"Тобто половину очікуваного ефекту від підвищення акцизів втрачено. Це відбувається тому, що частина легального ринку перетікає в нелегальний, а правоохоронні органи продовжують демонструвати бездіяльність щодо боротьби із тіньовою економікою", - зазначив генеральний директор "Філіп Морріс Україна".

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