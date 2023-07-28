Год теракта в Еленовке: Шуляк рассказала, как Рада просит мир помочь вернуть военнопленных

"Украинский парламент также призвал Международный комитет Красного Креста, а также Комитеты ООН против пыток и прав человека усилить усилия с целью обеспечения улучшения условий удерживаемых РФ украинских военнопленных и предотвращения пыток, унижения чести и достоинства, нарушения прав человека, установления местопребывания всех пленников - граждан Украины", - отметила Елена Шуляк.

Нардеп подчеркнула, что международное сообщество должно посодействовать привлечению к ответственности всех виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, в том числе военно-политического руководства РФ за совершение преступления агрессии путем создания специального международного трибунала.

"В Ростове-на-Дону страна-оккупант показательно судит 18 украинских военнослужащих, делая из них преступников. Это люди, защищавшие родную землю, свободу, государство, семью и жизнь. Мир должен реагировать на такие судилища защитников Украины. Ведь, очевидно для всех, что на скамье подсудимых должны оказаться не защищающиеся, а те, кто с оружием в руках пришел на чужие территории и отдает преступные приказы", - отметила Шуляк.

Кроме того, украинский парламент обращается к мировому сообществу с просьбой усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию, а также продолжить всестороннюю поддержку Украины - к победе.

"Наши защитники, которые сейчас находятся в российском плену, приложили сверхчеловеческие усилия для защиты Украины. Они без колебаний пожертвовали собой, чтобы спасти Украину и мир от тотального зла. На сегодня еще не все из них освобождены из российского плена. Украина делает все для того чтобы каждый защитник и защитница вернулись домой, которому они остаются верными даже на грани жизни и смерти", - резюмировала Шуляк.

Трагедия в Еленовке

Напомним, в июле 2022 года россияне устроили взрыв в колонии Еленовки, где находились украинские военнопленные, в том числе защитники "Азовстали".

По данным россиян, там погибли более 50 наших военных.

По информации разведки, оккупанты не хотели обменивать украинских солдат в Еленовке и решили казнить их, чтобы скрыть следы пыток и условия содержания.

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