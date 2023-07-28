Рік теракту в Оленівці: Шуляк розповіла, як Рада просить світ допомогти повернути військовополонених

"Український парламент також закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також Комітети ООН проти катувань та з прав людини посилити зусилля з метою забезпечення покращення умов утримуваних РФ українських військовополонених та запобігання катуванню, приниженню честі та гідності, порушенню прав людини, встановлення місцеперебування всіх бранців - громадян України", - зазначила Олена Шуляк.

Нардеп наголосила, що міжнародна спільнота має посприяти притягненню до відповідальності всіх винних у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території України, у тому числі військово-політичного керівництва РФ за вчинення злочину агресії шляхом створення спеціального міжнародного трибуналу.

"У Ростові-на-Дону країна-окупант показово судить 18 українських військовослужбовців, роблячи з них злочинців. Це люди, які боронили рідну землю, свободу, державу, сім’ю і життя. Світ має реагувати на такі судилища захисників України. Адже, очевидно для всіх, що на лаві підсудних мають опинитися не ті, хто захищається, а ті, хто зі зброєю в руках прийшов на чужі території та віддає злочинні накази", - зазначила Шуляк.

Крім того, український парламент звертається до світової спільноти з проханням посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на Росію, а також продовжити всебічну підтримку України - до перемоги.

"Наші захисники, які зараз перебувають у російському полоні, доклали надлюдських зусиль для захисту України. Вони без вагання пожертвували собою, щоб врятувати Україну і світ від тотального зла. На сьогодні ще не всі з них звільнені з російського полону. Україна робить усе для того, щоб кожен захисник та захисниця повернулися додому, якому вони залишаються вірними навіть на межі життя і смерті", - резюмувала Шуляк.

Трагедія у Оленівці

Нагадаємо, у липні 2022 року росіяни влаштували вибух у колонії Оленівки, де знаходилися українські військовополонені, зокрема захисники "Азовсталі".

За даними росіян, там загинуло понад 50 наших військових.

За інформацією розвідки, окупанти не хотіли обмінювати українських солдатів у Оленівці і вирішили стратити їх, щоб приховати сліди тортур та умови утримання.

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