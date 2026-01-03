За год саперы Госспецтрансслужбы разминировали более 45 тысяч гектаров

"Очищенная территория по площади превышает размеры самого длинного города Европы - Кривого Рога", - говорится в информации Минобороны.

Во время работ военнослужащие Госспецтрансслужбы обезвредили 52 499 взрывоопасных предметов. Больше всего таких находок зафиксировали в Херсонской области - почти 30 тыс. единиц.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ подразделения службы обнаружили, изъяли и обезвредили почти 261 тыс. взрывоопасных предметов. За этот период было проверено и разминировано более 224,5 тыс. гектаров территорий.

В частности, саперы очистили более 1 237 км автомобильных дорог, 3 010 км железнодорожных путей, более 600 км линий электропередач и 101 км газопроводов. Также обследовано почти 400 гектаров жилых территорий, более 1 370 гектаров лесов и почти 100 гектаров акваторий.

В Госспецтрансслужбе отмечают, что очистка украинских территорий от российских ракет, дронов, артиллерийских боеприпасов и мин остается одной из ключевых задач службы.