За год саперы Госспецтрансслужбы разминировали более 45 тысяч гектаров
В течение 2025 года саперы Государственной специальной службы транспорта обследовали и очистили от взрывоопасных предметов более 45 тыс. гектаров территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Очищенная территория по площади превышает размеры самого длинного города Европы - Кривого Рога", - говорится в информации Минобороны.
Во время работ военнослужащие Госспецтрансслужбы обезвредили 52 499 взрывоопасных предметов. Больше всего таких находок зафиксировали в Херсонской области - почти 30 тыс. единиц.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ подразделения службы обнаружили, изъяли и обезвредили почти 261 тыс. взрывоопасных предметов. За этот период было проверено и разминировано более 224,5 тыс. гектаров территорий.
В частности, саперы очистили более 1 237 км автомобильных дорог, 3 010 км железнодорожных путей, более 600 км линий электропередач и 101 км газопроводов. Также обследовано почти 400 гектаров жилых территорий, более 1 370 гектаров лесов и почти 100 гектаров акваторий.
В Госспецтрансслужбе отмечают, что очистка украинских территорий от российских ракет, дронов, артиллерийских боеприпасов и мин остается одной из ключевых задач службы.
Разминирование Украины
Ранее оценивалось, что для разминирования территорий, пострадавших в результате войны, Украине нужно почти 30 млрд долларов. В то же время объем необходимого финансирования сократился благодаря прогрессу в очистке земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Кроме того, в Министерстве обороны сообщали, что западные партнеры планируют предоставить Украине 700 млн евро на закупку оборудования для разминирования. Финансирование предусмотрено до 2034 года.
Также Минобороны инициировало создание специального полигона для испытания новых подходов к разминированию. На нем планируют тестировать инновационные технологии, в частности решения на основе искусственного интеллекта, а также обмениваться опытом с международными партнерами.