Франция передала Украине партию генераторов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минэнерго в Facebook.

Отмечается, что помощь включает в себя генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВА до 40 кВА.

"Украинские энергетики удерживают второй фронт в этой войне с Россией – энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются, беспрецедентны. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и, в частности, эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму", – подчеркнул замглавы Минэнерго Фарид Сафаров.

Как указали в Минэнерго, оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского союза.

В начале декабря в Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, закупленных жителями этой страны и представителями бизнеса.

Также ранее сообщалось, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в период отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.