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Франция передала Украине партию генераторов

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Киев, Пятница 09 декабря 2022 00:59
Франция передала Украине партию генераторов Фото: Франция передала Украине партию генераторов (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Артур Родивилов

Франция 7 декабря передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минэнерго в Facebook.

Отмечается, что помощь включает в себя генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВА до 40 кВА.

"Украинские энергетики удерживают второй фронт в этой войне с Россией – энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются, беспрецедентны. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и, в частности, эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму", – подчеркнул замглавы Минэнерго Фарид Сафаров.

Как указали в Минэнерго, оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского союза.

В начале декабря в Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, закупленных жителями этой страны и представителями бизнеса.

Также ранее сообщалось, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в период отключения света.

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