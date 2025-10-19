Редкое фото: россияне показали скрытый отсек Су-57 для ракет

В прокремлевских каналах в социальных сетях появилось ранее не опубликованное изображение российского многоцелевого истребителя Су-57.



Фото: РФ показала начинку Су-57 (defence-blog.com)

На фото подробно показан внутренний хвостовой отсек для вооружения самолета.

По данным издания, есть вероятность, что появление этого снимка является частью более широких усилий Москвы по продвижению экспортного потенциала истребителя пятого поколения, поскольку Россия ищет иностранное финансирование для завершения его разработки.

Су-57, известный в НАТО под кодовым названием "Felon", оснащен несколькими внутренними отсеками для вооружения, что обеспечивает низкую радиолокационную заметность.

По открытым данным, самолет имеет от восьми до десяти внутренних узлов подвески, размещенных в нескольких отсеках. Центральный отсек фюзеляжа используется для крылатых ракет большой дальности, таких как Х-69, или обычной бомбовой нагрузки.

Боковые отсеки в корневой части крыла обычно предназначены для ракет класса "воздух-воздух". В зависимости от задачи, конфигурацию отсеков можно менять, что позволяет выполнять различные боевые роли.

Кроме того, Су-57 имеет внешние узлы подвески под крыльями, которые позволяют нести дополнительные ракеты или управляемые бомбы. Однако использование таких пилонов снижает малозаметность самолета.

Происхождение опубликованного фото остается неизвестным. Дата, место съемки или официальные комментарии от Министерства обороны России или компании "Сухой" не обнародованы.

Появление изображения в связанных с Кремлем Telegram-каналах свидетельствует о его целенаправленном распространении.