В реке в Запорожье нашли опасный обломок дрона "Шахед" (фото)

В реке Днепр в Запорожье обнаружили боевую часть российского ударного беспилотника "Шахед". Такими дронами россияне регулярно атакуют украинские города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Как рассказали спасатели, боеприпас нашел местный житель во время пребывания у воды.
На место вызова прибыли водолазы-саперы ГСЧС. С помощью подводного дрона они обследовали акваторию реки и идентифицировали предмет как боевую часть дрона-камикадзе "Shahed". После обследования было принято решение уничтожить боеприпас на месте. Его уничтожили с соблюдением правил безопасности.
"В случае обнаружения подозрительного предмета: не подходите, не трогайте, сразу звоните 101! Простые правила безопасности спасают жизни!", - отметили спасатели.
Стоит заметить, что Shahed-136/131 - дроны иранского производства, которые Россия активно использует в войне против Украины для поражения энергетической и гражданской инфраструктуры. Часто дроны не взрываются сразу или падают в воду, поэтому остаются опасными.
Фото: боевую часть "Шахеда" обнаружили в реке Днепр в Запорожье (t.me/dsns_telegram)
Напомним, что в последние месяцы атаки "Шахедов" на мирные города Украины стали более массовыми. Россияне запускают сотни дронов за ночь, особенно, когда налет БПЛА проводится перед ракетной атакой.
В ночь на 30 июня Россия атаковала Украину 107 дронами-камикадзе типа "Шахед", из них силы противовоздушной обороны сбили 74. Основными направлениями удара были Донецкая и Харьковская области, атака происходила с нескольких направлений.
С начала войны россияне выпустили по Украине уже более 28 тысяч "Шахедов".
А недавно разведка раскрыла начинку модернизированного "Шахеда" с камерой и искусственным интеллектом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.