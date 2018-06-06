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Ріанчо покинув тренерський штаб збірної України

НовиниСпорт    06.06.2018 - 16:04
Фото: Шевченко і Ріанчо (ffu.ua)
Фото: Шевченко і Ріанчо (ffu.ua)

Іспанець більше не допомагатиме Шевченку

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтвердив, що його помічник Рауль Ріанчо покинув національну команду. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

"Хотiв би повiдомити, що припинив спiвпрацю зі збірною України один із наших тренерів - Рауль Ріанчо. Він залишає команду. Ми дуже вдячні Раулю за його роботу й бажаємо успіхів у майбутньому", - сказв Шевченко.

Цікаво, що два тижні тому Андрій Шевченко спростовував інформацію ЗМІ про те, що Ріанчо залишає збірну України. За чутками, іспанський фахівець працюватиме в московському "Спартаку".

Рауль Ріанчо працював у тренерському штабі збірної України з липня 2016 року. До цього протягом двох років був помічником Сергія Реброва в київському "Динамо". Також Ріанчо працював в казанському "Рубіні", іспанських клубах "Леванте", "Расинг" і "Хімнастіка".

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Теги публікації: Андрій Шевченко, Збірна України, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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