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Rheinmetall получила крупный заказ на артиллерийские снаряды для Украины

Германия, Вторник 10 октября 2023 10:48
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Rheinmetall получила крупный заказ на артиллерийские снаряды для Украины Фото: Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч снарядов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Компания Rheinmetall получила еще один заказ на артиллерийские снаряды в рамках рамочного соглашения с Бундесвером. Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Третий заказ включает в себя поставку более 100 тысяч 155-мм снарядов от новой испанской дочерней компании Rheinmetall Expal Munitions, а также дополнительных осколочно-фугасных снарядов DM 121.

Согласно заявлению компании Rheinmetall, крупнейшего в мире производителя боеприпасов, стоимость заказа составляет сони миллионов евро. Десятки тысяч снарядов должны быть поставлены в 2023 году, а остальные должны быть отгружены в 2024 году.

Соглашение Rheinmetall с Бундесвером

В июле 2023 года, Rheinmetall объявила о подписании нового рамочного соглашения по артиллерийским боеприпасам с Бундесвером и расширении существующего соглашения. Контракты предусматривают поставку нескольких сотен тысяч снарядов.

Рамочное соглашение на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов, заключенное в июле, рассчитано до 2029 года и представляет собой валовой потенциальный объем заказа в размере около 1,2 млрд евро.

Напомним, министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

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