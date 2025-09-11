Rheinmetall построит в Украине новый завод по производству снарядов, - Шмыгаль

Как рассказал Шмыгаль, в Лондоне на полях международной выставки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) состоялась встреча с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером.

"Имеем эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО", - отметил министр.

По его словам, с момента последнего разговора с руководством компании были финализированы процедуры по запуску нового совместного производства.

"9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны", - сообщил Шмыгаль.

Во время встречи обсудили также другие важные проекты, в частности развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники. Линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины.

"С господином Паппергером обсудили также развитие направления ПВО, в частности как совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам эффективнее бороться с дронами противника. Спасибо Rheinmetall за оказанную поддержку и развитие совместных масштабных проектов", - добавил глава Минобороны.