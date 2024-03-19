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Rheinmetall построит в Румынии завод по производству пороха для боеприпасов

Архивное фото: Rheinmetall построит в Румынии завод по производству пороха для боеприпасов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Румынии построят современный завод по производству пороха для боеприпасов, партнером которого также будет Европейский союз.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

По его словам, в следующий понедельник или вторник Европейская комиссия сделает заявление, поскольку Румыния имеет совместный проект по производству современного завода для производства пороха. 

Инвестиции в размере почти 400 миллионов евро, и к этим инвестициям также принадлежит Европейская комиссия с ее вкладом в 47 млн евро. 

"Сейчас в стадии реализации находится несколько контрактов", - сказал премьер-министр.

Министр экономики Румынии Раду Опря сообщил, что вскоре страна вместе с немецкой компанией Rheinmetall будет производить самый эффективный порох для боеприпасов в мире.

Расширение деятельности компании Rheinmetall

Недавно сообщалось, что немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает рекордных продаж и увеличения прибыльности в этом году, поскольку война в Украине приводит к увеличению расходов на оборону в блоке НАТО, и эта тенденция будет поддерживать компанию долгие годы.

Также гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер сказал, что концерн планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут производить оружие.

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Румыния