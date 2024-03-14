Rheinmetall прогнозирует рекордный рост производства оружия из-за войны РФ против Украины

Немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает рекордных продаж и увеличения прибыльности в этом году, поскольку война в Украине приводит к увеличению расходов на оборону в блоке НАТО, и эта тенденция будет поддерживать компанию долгие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Rheinmetall рассчитывает впервые достичь отметки в 10 млрд евро продаж в 2024 году. Прогноз компании также предусматривает рентабельность операционной прибыли на уровне 14-15% по сравнению с 12,8% в 2023 году.

"Новое десятилетие политики безопасности началось", - заявил генеральный директор Армин Паппергер, когда группа представила результаты за 2023 год, первый полный год войны против Украины.

Консолидированные продажи выросли в 2023 году на 12% до чуть менее 7,2 млрд евро, при этом сильный рост наблюдался в подразделениях транспортных систем, оружия и боеприпасов.

Германия, крупнейший военный сторонник Киева в Европе, объявила о поворотном моменте после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, создав специальный оборонный фонд на 100 млрд евро для модернизации Бундесвера.

Производство оружия

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставляет Украине значительное количество снарядов и военной техники.

Rheinmetall является важным стратегическим партнером Украины в поставке 155-мм артиллерийских боеприпасов, уже поставлено несколько десятков тысяч снарядов. В 2024 году поступят еще десятки тысяч боеприпасов 155-мм.

Также Rheinmetall поставляет Украине боевые машинs пехоты Marder, танки Leopard и зенитки Gepard.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall запустит свой завод в Украине уже в этом году. Там начнется совместное производство вооружений, а также ремонт западной техники.