Rheinmetall передал Украине современный мобильный полевой госпиталь (видео)

"Компания Rheinmetall поставила Украине мобильный полевой госпиталь. Всего год назад, в сентябре 2022 года, министерство обороны Германии заключило с дочерней компанией группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) контракт на строительство госпиталя и соответствующую поддержку в обучении. Стоимость заказа составляет около 9 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Из чего состоит госпиталь

Этот современный полевой госпиталь рассчитан на 32 кровати, в том числе восемь коек для интенсивной терапии, операционную с соответствующими стерилизационными помещениями, диагностическую визуализацию (рентгеновская и компьютерная томография), лабораторию, аптеку, а также административно-персональную базу.

Таким образом, он соответствует стандартам медицинского обеспечения НАТО "Роль 2". В рамках двух дополнительных поставок, запланированных на конец 2023 и начало 2024 года, RMS также поставит Украине два высокомобильных объекта медицинского обеспечения.

Кроме самого полевого госпиталя, компания Rheinmetall также предоставила Украине необходимые транспортные средства. Всего десять автопоездов с прицепами доставили двадцать контейнеров к месту назначения.

Интересные детали о госпитале

Госпиталь представляет собой полноценное автономное медицинское учреждение. Он включает в себя не только медицинские модули в расширяемых контейнерах и палатках, но и автономные мощности по выработке электроэнергии и мощности по производству медицинских газов.

Госпиталь также имеет собственное водоснабжение, включая очистку и обеззараживание, а также помещения с санитарно-гигиеническими модулями для пациентов и персонала.

#Rheinmetall has supplied @Ukraine с мобильным #fieldhospital .

Just 1 year ago, в September 2022, Германская ministrа of #defence awarded Group subsidiary Rheinmetall Mobile Systeme GmbH договора для hospital и related training support . … 2023

"Высокое качество системы проявляется в мельчайших деталях. Например, водопроводная сеть подогревается, а чувствительный компьютерный томограф в контейнере подпружинен сложной транспортной системой", - сообщили в Rheinmetall.

Поэтому его можно безопасно транспортировать по суше, морю или воздуху, и он готов к работе по прибытии. Разработанный для максимальной оперативной мобильности, все системы и оборудование в больнице можно использовать повторно.

Обучение украинских военных

Передача мобильного полевого госпиталя состоялась в два этапа: сначала десять украинских солдат прошли 14-дневный курс обучения, чтобы научиться собирать, разбирать и эксплуатировать госпиталь. Официальная передача Украине затем состоялась в указанном месте.

Сотрудники Rheinmetall Mobile Systeme тренировали украинские войска в торгово-выставочном зале во Фридрихсхафене в немецкой земле Баден-Вюртемберг. Половина украинской команды уже имела медицинское образование, другая половина - техническое образование. Чтобы принять участие в двухнедельном курсе, они отправились прямо из региона своей деятельности в Украине в Германию.

Поставки от Rheinmetall

Вчера сообщалось, что Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder. Заказ был размещен в августе 2023 года, его стоимость составляет десятки миллионов евро.

Также немецкая компания Rheinmetall до конца года поставит в Украину беспилотную систему Luna New Generation.

В августе глава правления концерна Армин Паппергер заявлял, что Rheinmetall начнет ремонтировать танки в Украине.