Rheinmetall передал Украине современный мобильный полевой госпиталь (видео)

"Компания Rheinmetall поставила Украине мобильный полевой госпиталь. Всего год назад, в сентябре 2022 года, министерство обороны Германии заключило с дочерней компанией группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) контракт на строительство госпиталя и соответствующую поддержку в обучении. Стоимость заказа составляет около 9 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Этот современный полевой госпиталь рассчитан на 32 кровати, в том числе восемь коек для интенсивной терапии, операционную с соответствующими стерилизационными помещениями, диагностическую визуализацию (рентгеновская и компьютерная томография), лабораторию, аптеку, а также административно-персональную базу.

Таким образом, он соответствует стандартам медицинского обеспечения НАТО "Роль 2". В рамках двух дополнительных поставок, запланированных на конец 2023 и начало 2024 года, RMS также поставит Украине два высокомобильных объекта медицинского обеспечения.

Кроме самого полевого госпиталя, компания Rheinmetall также предоставила Украине необходимые транспортные средства. Всего десять автопоездов с прицепами доставили двадцать контейнеров к месту назначения.

Госпиталь представляет собой полноценное автономное медицинское учреждение. Он включает в себя не только медицинские модули в расширяемых контейнерах и палатках, но и автономные мощности по выработке электроэнергии и мощности по производству медицинских газов.

Госпиталь также имеет собственное водоснабжение, включая очистку и обеззараживание, а также помещения с санитарно-гигиеническими модулями для пациентов и персонала.

