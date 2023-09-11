Украина получит еще 40 боевых машин пехоты Marder

Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder. Заказ был размещен в августе 2023 года, его стоимость составляет десятки миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на концерн Rheinmetall.

"Работа Rheinmetall над существующими машинами идет полным ходом, чтобы новая партия Marder могла быть поставлена в соответствии с контрактом в 2023 году", - говорится в сообщении.

Благодаря этому заказу общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.

В марте 2023 года компания уже изготовила первые 20 бронетранспортеров для Украины по заказу федерального правительства. Еще 20 бронетранспортеров компании Rheinmetall были приняты в эксплуатацию в июне 2023 года и недавно доставлены и в Украину.

Бронетранспортеры представляют собой модернизированные Marder 1A3, которые Rheinmetall ранее приняла из состава Бундесвера. Еще весной 2022 года компания Rheinmetall за свой счет начала модернизацию бронетранспортеров до немедленной боевой готовности.

Работы над боевой машиной пехоты Marder в настоящее время ведутся на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюссе и Касселе. В месяц может поставляться до десяти бронетранспортеров.

Боевая машина пехоты Marder, разработанная для Бундесвера и до сих пор используемая там, является одной из наиболее проверенных систем вооружения такого типа в мире. За время эксплуатации машина несколько раз модернизировалась и улучшалась по боевым характеристикам.

Помощь Германии Украине

Германия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Берлин уже предоставил ВСУ современные зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, Patriot, танки Leopard 2, а также боевые машины пехоты Marder.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена каждый год выделять по 5 млрд евро для помощи Украине, включая поставки оружия.

Германия предоставила Украине 22 млрд евро финансовой поддержки, из них 12 млрд евро военной помощи.