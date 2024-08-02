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Rheinmetall получил от Испании контракт на поставку модульных систем для артиллерии

Пятница 02 августа 2024 13:49
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Rheinmetall получил от Испании контракт на поставку модульных систем для артиллерии Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Армия Испании заключила рамочное соглашение с компанией Rheinmetall на поставку модульных систем подачи топлива для 155-мм артиллерийских боеприпасов повышенной дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого концерна.

Стоимость контракта составляет 205 миллионов евро, и поставки будут осуществляться с середины 2024 года до конца 2025 года. Контракт был подписан в июле 2024 года и включает опцию на продление еще на два года, что может значительно увеличить общую стоимость заказа.

На фоне войны в Украине испанская армия также усиливает свои запасы боеприпасов, закупая системы метательных зарядов для гаубиц M109 и SIAC калибра 155 мм. Это соглашение является одним из нескольких крупных заказов, размещенных испанской армией в этом году.

В апреле 2024 года Rheinmetall объявила о получении заказа на поставку минометных снарядов на сумму, превышающую несколько десятков миллионов евро. В марте 2024 года компания получила контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму более 200 миллионов евро, который также должен быть выполнен до конца 2025 года.

Rheinmetall, один из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов, продолжает играть ключевую роль в модернизации и укреплении вооруженных сил Испании. В современной артиллерии системы подачи топлива и метательные заряды используются для достижения различных дальностей стрельбы, обеспечивая высокую гибкость и эффективность.

В мае немецкий концерн объявил о запуске совместного производства ПВО в Украине. Министерство обороны Украины подтвердило, что одно из производств уже начало работу.

Кроме того, этим летом "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники.

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