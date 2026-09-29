В Rheinmetall ожидают экспансии украинского miltech после войны

Европа интересуется украинским опытом

По словам Кулаковского, Европа сейчас рассматривает Украину как одного из самых ценных поставщиков не только технологий или продуктов, но и опыта, полученного во время войны.

Он отметил, что Украина заплатила за этот опыт высокую цену.

"Европа это отдает себе отчет, и европейские компании увеличивают свое присутствие и активность в Украине", - сказал Кулаковский.

Он также отметил, что Rheinmetall, по его личному мнению, является наиболее гибкой и быстрой среди крупных европейских оборонных концернов, которые первыми зашли на украинский рынок. По его словам, у компании есть совместное предприятие в Украине, развивает присутствие своих дивизионов и поддерживает Украину.

Украинский miltech может экспортировать опыт

Кулаковский отметил, что по завершении войны наработанный опыт, технологии и тактики их применения будут распространяться в мире.

По его мнению, Украина должна максимально монетизировать этот опыт.

"Это самый ценный ресурс, который мы можем сейчас предложить. К сожалению, у нас не было выбора. Мы его получаем вопреки собственной воле, но что делать", - сказал представитель Rheinmetall.

Он ожидает, что после войны будет происходить экспансия украинского miltech на внешние рынки.

"Конечно, будет экспансия из Украины, будет экспорт и опыта, и экспертизы, и технологий. Я надеюсь, что это будет", - отметил Кулаковский.

Украинские специалисты могут стать специалистами мирового уровня

Представитель Rheinmetall сравнил перспективы украинского оборонного сектора с развитием IT. По его словам, в мирное время Украина занимала лидерскую позицию в сфере IT, а украинские разработчики считались одними из лучших.

"Так и сейчас, наши специалисты в оборонной сфере являются одними из лучших в мире", - сказал Кулаковский.

Представитель Rheinmetall подчеркнул, что IT в современной войне охватывает информационные системы, беспилотные технологии и технологическую составляющую. По его мнению, работающие в этой сфере украинские специалисты могут стать специалистами мирового уровня благодаря опыту войны.

"Наши специалисты, думаю, будут специалистами мирового уровня, прошедшими войну и знающими, как она ведется, как выжить", - сказал Кулаковский.

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