Немецкий концерн Rheinmetall рассматривает отказ от строительства завода по производству боеприпасов в Украине, хотя окончательного решения еще нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на German Aid To Ukraine .

Руководство компании склоняется к тому, чтобы свернуть проект. Об этом говорится в заявлении генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера на презентации для инвесторов Capital Markets Day в Гамбурге.

Одной из причин называют отсутствие заметного прогресса в развитии производства в Украине за последний год. Ранее Паппергер также говорил о бюрократических препятствиях.

По информации издания, глава концерна объяснил ситуацию еще и тем, что украинские партнеры не хотели отказываться от намерения самостоятельно производить вооружение.

Сейчас у Украины уже есть значительные производственные возможности. В частности, она выпускает артиллерийские боеприпасы малой и средней дальности, поэтому влияние украинского рынка на бизнес Rheinmetall стало ограниченным.

По словам Паппергера, Силы обороны используют от 1 до 1,3 миллиона артиллерийских снарядов ежегодно - более половины из них производятся в Украине.

Что будет с поставкой снарядов

В то же время, Rheinmetall не собирается прекращать поставки боеприпасов для украинской армии. Компания продолжает передавать их в рамках программ военной помощи Германии, Дании и Нидерландов.

В концерне видят возможности для сотрудничества и в другом - это поставка оборудования и технологий, в частности, промышленных прессов для расширения украинского производства.

Также речь идет о дальнобойных артиллерийских боеприпасах. Для их изготовления до сих пор нужны технологии, которых не хватает украинской оборонной промышленности.