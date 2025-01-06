Rheinmetall поставит Украине еще 180 тысяч снарядов для установок Gepard

Министерство обороны Украины заказало у компании Rheinmetall дополнительные 180 тысяч 35-мм боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard. Стоимость заказа составляет двузначное число миллионов евро и финансируется Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall .

По данным пресс-службы, новый заказ на HEI-T снарядов (фугасно-зажигательные с трассером) был получен в декабре 2024 года.

Всего с февраля 2023 года компания Rheinmetall получила заказ на поставку 300 тысяч снарядов Gepard в Украину.

Заказанные боеприпасы могут быть использованы для эффективной повторной борьбы с различными воздушными целями, такими как беспилотники. Они будут производиться на заводе Rheinmetall в Унтерлюссе. Из-за возросшего спроса на 35-мм боеприпасы производственная линия на объекте была перестроена в очень короткие сроки весной 2023 года.

На сегодняшний день Германия передала Украине в общей сложности 55 зенитных танков Gepard, которые были сняты с вооружения Бундесвером. Они доказали свою ценность в противовоздушной обороне.

Rheinmetall также поставляет Украине различные современные системы противовоздушной обороны, такие как Skynex, использующие программируемые боеприпасы воздушного подрыва AHEAD.