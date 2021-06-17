РГК і Sensorama Lab створили VR-тренажер для навчання персоналу газорозподільних компаній

Перший в Україні навчальний VR-тренажер для газорозподільної галузі дозволяє діяти у віртуальній реальності без джойстиків і контролерів і гарантує повну безпеку навчання навіть на об'єктах підвищеної небезпеки.

Для створення унікального VR-тренажера фахівці регіональної газової компанії спільно з Sensorama Lab створили цифровий двійник реального газорозподільного пункту. Для цього у віртуальний простір були переведені всі вузли, деталі цього об'єкта, необхідні для роботи інструменти.

Цифровізація навчання підвищить безпеку підготовки фахівців, які працюють з газорегулюючим обладнанням, а також важлива для стандартизації освітніх програм РГК.

"Для нас проект навчання з VR-тренажером важливий з двох причин. По-перше, відтворені умови роботи на об'єктах підвищеної небезпеки, і виключений ризик для всіх учасників тренінгу. По-друге, ми об'єднали вивірені процедури навчання з новими форматами. Це підвищує якість навчання, робить її престижною і виводить безпеку клієнтів на новий рівень", - сказала Юлія Карбовська, керівник департаменту управління персоналом РГК.

VR-тренажер української компанії Sensorama Lab дозволяє учням діяти в змодельованій обстановці, наближеній до реальної: з дотриманням масштабу, деталізації всіх виробничих нюансів. VR програма фіксує як виконання технічного завдання, так і використання засобів індивідуального захисту, а також дотримання правил безпеки та охорони праці.

"Один з викликів проекту з РГК - це створення першого VR-тренажера з можливістю управління рукавичками, коли людина, яка навчається, діє як би своїми руками, які видно через сенсори Oculus Quest 2. Таке технологічне рішення дозволяє підвищити ефективність засвоєння навичок", - сказала Марина Михайленко, менеджер по роботі з клієнтами Sensorama Lab.

Тренажер працює в трьох режимах - інструктаж, тренінг та іспит. Також розроблений модуль інструктора, який дозволяє відстежувати навчальний процес кожного співробітника.

VR-тренажер підготовлений до інтеграції з усіма РГК освітніми просторами – в 16 регіонах. Програма формує статистику віртуальних тренінгів для її удосконалення. У найближчих планах партнерів проекту-збільшити число навчальних віртуальних сценаріїв з 2 до 12.

Sensorama Lab - лабораторія розробки рішень віртуальної і доповненої реальності. Серед напрямків компанії: 360 відео продакшн, 3D-симулятори, тренажери для навчання персоналу, культурні та освітні проекти. Клієнтами є найбільші компанії України, США та Європи. Sensorama Lab також є партнерами державних музеїв та інституцій.