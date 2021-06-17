РГК и Sensorama Lab создали VR-тренажер для обучения персонала газораспределительных компаний

Первый в Украине обучающий VR-тренажер для газораспределительной отрасли позволяет действовать в виртуальной реальности без джойстиков и контроллеров и гарантирует полную безопасность обучения даже на объектах повышенной опасности.

Для создания уникального VR-тренажера специалисты Региональной газовой компании совместно с Sensorama Lab создали цифровой двойник реального газораспределительного пункта. Для этого в виртуальное пространство были переведены все узлы, детали этого объекта, необходимые для работы инструменты.

Цифровизация обучения повысит безопасность подготовки специалистов, которые работают с газорегулирующим оборудованием, а также важна для стандартизации образовательных программ РГК.

"Для нас проект обучения с VR-тренажером важен по двум причинам. Во-первых, воссозданы условия работы на объектах повышенной опасности, и исключен риск для всех участников тренинга. Во-вторых, мы объединили выверенные процедуры обучения с новыми форматами. Это повышает качество учебы, делает ее престижным и выводит безопасность клиентов на новый уровень", - сказала Юлия Карбовская, руководитель департамента управления персоналом РГК.

VR-тренажер украинской компании Sensorama Lab позволяет обучающимся действовать в смоделированной обстановке, приближенной к реальной: с соблюдением масштаба, детализации всех производственных нюансов. VR программа фиксирует как выполнение технического задания, так и использование средств индивидуальной защиты, а также соблюдение правил безопасности и охраны труда.

"Один из вызовов проекта с РГК – это создание первого VR-тренажера с возможностью управления перчатками, когда человек, который обучается, действует как бы своими руками, которые видны через сенсоры Oculus Quest 2. Такое технологическое решение позволяет повысить эффективность усвоения навыков", - сказала Марина Михайленко, менеджер по работе с клиентами Sensorama Lab.

Тренажер работает в трех режимах - инструктаж, тренинг и экзамен. Также разработан модуль инструктора, который позволяет отслеживать учебный процес каждого сотрудника.

VR-тренажер подготовлен к интеграции со всеми РГК Образовательными пространствами – в 16 регионах. Программа формирует статистику виртуальных тренингов для ее усовершенствования. В ближайших планах партнеров проекта - увеличить число обучающих виртуальных сценариев с 2 до 12.

Sensorama Lab - лаборатория разработки решений виртуальной и дополненной реальности. Среди направлений компании: 360 видео продакшн, 3D-симуляторы, тренажеры для обучения персонала, культурные и образовательные проекты. Клиентами являются крупнейшие компании Украины, США и Европы. Sensorama Lab также являются партнерами государственных музеев и институций.