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РФ обвинила Украину в подготовке нападений на российских оппозиционеров. В ГУР ответили

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Разведка РФ нафантазировала подготовку Украины к нападением на российских оппозиционеров за рубежом. Такой фейк - попытка спецслужб страны-агрессора организовать для себя алиби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Обвинения со стороны россиян

Служба внешней разведки (СВР)  РФ сообщила, что Украина якобы готовит серию нападений на российских оппозиционеров. 

В российской разведке добавляют, что в атаке "задействуют выходцев из государств Азии и Ближнего Востока". За это им якобы обещают вознаграждение в размере 20 тысяч долларов. 

Также СВР РФ обвинила Украину в намерении повредить иностранные суда в Балтийском море при помощи мин российского производства и обвинить в этом Москву. 

Реакция ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в комментарии The Insider, что такие обвинения - "примитивная попытка организовать хоть какое-то алиби для продолжения будущих спецопераций российских спецслужб в третьих странах и странах свободного мира". 

Также Юсов обратил внимание, что такими сообщениями СВР признает, что российская оппозиция решила выехать из РФ по соображениям безопасности. 

"Когда мы говорим о Главном управлении разведки Украины, его основная задача заключается в противодействии путинской агрессии и раскрытии планов Кремля, касающихся геноцидной войны. Эта тема (российские оппозиционеры - ред.) не представляет интереса для украинских спецслужб", - подчеркнул представитель ГУР. 

Операции российских спецслужб

Напомним, ранее американская разведка рассекретила данные об убийствах, которые совершили российские спецслужбы.

В частности, российский диктатор Владимир Путин согласовал подрыв автомобиля чеченского политика Зелимхана Яндарбиева в Катаре.

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