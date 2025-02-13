РФ звинуватила Україну в підготовці нападів на російських опозиціонерів. У ГУР відповіли

Розвідка РФ нафантазувала підготовку України до нападів на російських опозиціонерів за кордоном. Такий фейк - спроба спецслужб країни-агресора організувати для себе алібі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
Служба зовнішньої розвідки (СЗР) РФ повідомила, що Україна нібито готує серію нападів на російських опозиціонерів.
У російській розвідці додають, що в атаці "задіють вихідців із держав Азії та Близького Сходу". За це їм нібито обіцяють винагороду в розмірі 20 тисяч доларів.
Також СЗР РФ звинуватила Україну в намірі пошкодити іноземні судна в Балтійському морі за допомогою мін російського виробництва і звинуватити в цьому Москву.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів у коментарі The Insider, що такі звинувачення - "примітивна спроба організувати хоч якесь алібі для продовження майбутніх спецоперацій російських спецслужб у третіх країнах і країнах вільного світу".
Також Юсов звернув увагу, що такими повідомленнями СЗР визнає, що російська опозиція вирішила виїхати з РФ з міркувань безпеки.
"Коли ми говоримо про Головне управління розвідки України, його основне завдання полягає у протидії путінській агресії та розкритті планів Кремля щодо геноцидної війни. Ця тема (російські опозиціонери - ред.) не становить інтересу для українських спецслужб", - підкреслив представник ГУР.
Нагадаємо, раніше американська розвідка розсекретила дані про вбивства, які скоїли російські спецслужби.
Зокрема, російський диктатор Володимир Путін погодив підрив автомобіля чеченського політика Зелімхана Яндарбієва в Катарі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.