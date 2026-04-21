РФ остановит транзит нефти из Казахстана в Германию через "Дружбу", - Reuters

14:16 21.04.2026 Вт
2 мин
Что стало причиной такого решения Москвы?
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: РФ хочет прекратить транзит нефти в Германию уже с 1 мая (Getty Images)

Россия планирует прекратить транзит из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" начиная с 1 мая. Обновленные графики экспорта уже прислали обеим странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Запуск "Дружбы" запланирован на вторник, - СМИ

"Этот шаг происходит на фоне напряженных отношений между РФ и Германией из-за Украины. В 2022 году Германия передала местные подразделения "Роснефти" под опеку, что разрушило многолетние энергетические связи Берлина и Москвы", - пишет агентство.

Казахстан экспортирует нефть в Германию по северной ветке нефтепровода "Дружба", которая проходит через территорию Польши. Транзит по этой магистрали рос: по итогам 2025 года объемы достигли 2,146 млн тонн, что на 44% больше по сравнению с 2024 годом.

В то же время бесперебойность поставок неоднократно нарушалась из-за атак украинских беспилотников на трубопровод в России.

Казахстанская нефть по "Дружбе" поставляется на немецкий НПЗ PCK в городе Шведт, который является одним из крупнейших в стране.

Завод перешел на это сырье после того, как Берлин отказался от импорта российской нефти в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году.

Отказ от российской нефти

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство стран ЕС прекратили закупки российской нефти, однако Венгрия и Словакия получили временные исключения. Еврокомиссия планирует полностью свернуть остальные поставки не позднее конца 2027 года.

Напоминаем, поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться уже в ближайшее время, поскольку сейчас идет подготовка инфраструктуры к возобновлению работы после длительной паузы.

