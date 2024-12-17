РФ с утра запустила ударные дроны: где в Украине предупреждают об опасности

Российская Федерация с утра 17 декабря запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. По ряду областей распространяется сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны сначала были замечены на границе Сумской области. Они двигались вектором на восток. Впоследствии беспилотники были обнаружены в Черновской и Полтавской областях

По состоянию на 08:00 российские дроны замечены:

на юго-западе Черниговщины, курс - юго/западный;

на западе Полтавщины, курс - западный;

на северо-западе Харьковщины, курс - западный/северо-западный;

на севере Днепропетровщины, курс - юго-западный; на севере Днепропетровщины, курс - юго-западный.

Также стоит заметить, что из-за "Шахеды" уже объявлялась тревога в Киеве. Однако сигнал угрозы впоследствии отменили в столице.

Кроме этого Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для южных и восточных областей.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога